Business news: Marocco, Fmi firma accordo per prestito da 1,3 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha firmato un accordo per fornire al Marocco un prestito a lungo termine di 1,3 miliardi di dollari. Lo ha riferito la direttrice dell’Fmi Kristalina Georgieva, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa marocchina “Map” a margine della 78esima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. La direttrice dell’Fmi ha spiegato che il prestito ha lo scopo di rafforzare la capacità del Regno di mitigare le conseguenze dei cambiamenti climatici. “Questa è una sfida che il mondo deve affrontare oggi”, ha detto Georgieva. L’Fmi e la Banca mondiale hanno annunciato che le riunioni annuali delle due istituzioni si terranno come previsto a ottobre a Marrakech, nonostante il recente sisma di magnitudo 6.8 che ha colpito il Regno causando la morte di quasi 3 mila persone. (Mar)