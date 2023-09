Business news: saudita Aci apre il suo primo ufficio per Asia-Pacifico e Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti saudita, Saleh al Jasser, che presiede anche l’Autorità generale dell’aviazione civile, ha inaugurato il primo ufficio per Asia-Pacifico e Medio Oriente del Consiglio internazionale degli aeroporti (Airports Council International, Aci), la principale organizzazione professionale, con sede a Montréal, in Canada, che riunisce le autorità aeroportuali mondiali. Lo ha riferito il quotidiano saudita “Arab News”. Durante la cerimonia di inaugurazione, Al Jasser ha affermato che l'apertura dell'ufficio contribuirà a espandere le opportunità nel mercato dell'aviazione e a potenziare gli interessi degli aeroporti membri nel consiglio globale. Secondo il ministro, inoltre, l’apertura del nuovo ufficio riflette il ruolo preminente dell’Arabia Saudita nelle organizzazioni internazionali e il suo peso nel settore dell’aviazione e del trasporto aereo. I reparti per Asia-Pacifico e Medio Oriente dell’Aci erano stati istituiti nel 1991, per venire incontro alle esigenze degli aeroporti asiatici. L’Aci, infatti, mira a unificare le pratiche del settore per gli standard aeroportuali attraverso la collaborazione con governi, membri regionali, esperti e gruppi internazionali. Nel 2006, l'ufficio dedicato all’Asia è stato fuso con l'ufficio Pacifico e rinominato ACI Asia-Pacifico e Medio Oriente. Attualmente conta 131 membri che rappresentano 49 paesi e supervisiona 617 aeroporti in Asia, nel Pacifico e nel Medio Oriente. (Res)