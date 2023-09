Business news: Afghanistan, Ue sblocca 140 milioni di euro per assistenza umanitaria a donne e ragazze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha deciso di sbloccare 140 milioni di euro di assistenza per le necessità di base e i mezzi di sussistenza nei settori dell'istruzione, della sanità, dell'agricoltura e dell'emancipazione economica delle donne in Afghanistan. "La decisione di sbloccare i fondi, congelati dal dicembre 2022 in risposta alla decisione dei talebani di vietare alle donne di lavorare nelle Ong, arriva dopo sei mesi di monitoraggio e valutazione del principio 'per le donne dalle donne', che garantisce che le ragazze e le donne afghane siano coinvolte in tutti gli aspetti della catena di distribuzione degli aiuti", si legge in una nota della Commissione Ue. "Sappiamo quanto sia stato difficile gestire la situazione sempre più grave in Afghanistan. Tuttavia, negli ultimi sei mesi la comunità internazionale ha trovato il modo di fornire un sostegno disperatamente necessario a donne, ragazze e altri gruppi vulnerabili. Questo sostegno offre soluzioni di sostentamento a milioni di persone, senza riconoscere le autorità di fatto talebane", ha dichiarato la commissaria per i Partenariati internazionali, Jutta Urpilainen. I fondi dell'Ue continueranno ad essere erogati attraverso le agenzie delle Nazioni Unite, la Banca Mondiale e le organizzazioni non governative internazionali che operano sul campo. Il sostegno finanziario mira a fornire assistenza di base al popolo afgano, sulla scia delle preoccupanti sfide che deve affrontare nel Paese, precisa l'esecutivo Ue. (Beb)