Business news: Kenya, Igad fornisce attrezzature per 8,9 milioni di dollari per sorveglianza sanitaria

- L'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad), un blocco dell’Africa orientale, ha fornito al Kenya attrezzature per un valore di 8,95 milioni di dollari per contribuire a rafforzare la sorveglianza delle malattie ai valichi di frontiera. Lo ha riferito ai media il capo missione Igad in Kenya, Fatuma Adan, spiegando che le apparecchiature, tra cui sette laptop e 37 computer desktop, contribuiranno in modo significativo al programma sanitario universale del paese. Adan è intervenuto durante la cerimonia di donazione nella capitale keniota di Nairobi, e ha osservato che la digitalizzazione è un pilastro importante nel rafforzamento dei sistemi, compresi i sistemi di sorveglianza delle malattie. Gli Stati membri dell'Igad stanno sviluppando una tabella di marcia nazionale per la condivisione dei dati e la politica di protezione sia a livello transfrontaliero che nazionale. Le apparecchiature consentiranno il flusso di informazioni e dati sanitari tra gli Stati membri del blocco per il contenimento e il controllo delle pandemie e per prevenirne la propagazione oltre confine. (Res)