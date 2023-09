Azerbaigian-Armenia: ministro Esteri Baku accusa Erevan di provocazioni in discorso all’Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri azerbaigiano Jeyhun Bayramov ha accusato l’Armenia di provocazioni militari nel suo discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. “Gli sforzi per una pace duratura tra Azerbaigian e Armenia sono diventati di nuovo ostaggio della politica revanscista armena”, ha dichiarato il ministro. Bayramov ha accusato Erevan di minare la sovranità azerbaigiana e ha nuovamente definito l’operazione militare recentemente compiuta da Baku nel Karabakh come una misura antiterrorismo. Prima dell’operazione – ha osservato – l’Armenia aveva minato alcuni territori causando la morte di sei cittadini azerbaigiani. “L’Armenia ha ulteriormente infiammato la tensione imbarcandosi in una campagna globale di manipolazione e disinformazione che ha preso di mira l’integrità territoriale sovrana dell’Azerbaigian”, ha affermato Bayramov. Malgrado tutto ciò, l’Azerbaigian resta aperto al dialogo con l’Armenia e crede che i due Paesi possano stabilire “buone relazioni di vicinato”, ha comunque aggiunto il ministro. (Rum)