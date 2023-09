Medio Oriente: Cisgiordania, due palestinesi uccisi dalle forze israeliane a Tulkarem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due palestinesi sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco dalle forze di difesa israeliane (Idf) che hanno fatto irruzione nel campo profughi di Nur Shams, a est di Tulkarem, nel nord della Cisgiordania. Lo ha riferito l'emittente israeliana "i24 News", secondo cui le Idf stavano effettuando "un'operazione antiterroristica" che avrebbe causato scontri tra "uomini armati palestinesi e soldati israeliani". Secondo quanto reso noto dal ministero della Salute palestinese, le due vittime sono state identificate come Osaid Abu Ali, 22 anni, e Abd al Rahman Abu Daghash, 32 anni. Su X (ex Twitter), le Idf hanno affermato di aver smantellato un "centro di comando operativo" all'interno di un edificio nel campo e di aver anche trovato un gran numero di ordigni esplosivi. Un soldato delle Idf, che è stato ferito durante gli scontri, è stato ricoverato in ospedale in condizioni stabili. (Res)