Vaticano: Papa, non si giochi con martirio popolo ucraino

- Papa Francesco, sul volo di ritorno con cui ieri sera è rientrato da Marsiglia, è tornato sulla questione ucraina. "Non dobbiamo giocare con il martirio di questo popolo ma dobbiamo aiutare a risolvere nel modo possibile. Adesso ho visto che qualche Paese si tira indietro, non dà le armi. E comincia il processo dove il martire sarà il popolo ucraino. Certamente. E questa è una cosa brutta". Il Pontefice ha parlato del commercio delle armi. "Gli investimenti che danno più reddito sono le fabbriche di morte", ha ribadito Bergoglio che ha definito il popolo ucraino "martoriato". "Dai tempi di Stalin ha sofferto molto. Non dobbiamo giocare con il martirio di questo popolo". Il Papa ha parlato anche della missione del cardinale Zuppi: "Frustrazione? Un po' si sente... C'è qualcosa con i bambini che sta andando bene". (Civ)