Vaticano: Papa sull'eutanasia, non si gioca con la vita

- Papa Francesco, sul volo che ieri sera lo ha riportato da Marsiglia a Roma, ha parlato di eutanasia. "Con la vita non si gioca né all'inizio né alla fine. Non si gioca". Il tema è molto dibattuto in Francia nelle ultime settimane, tanto che il Pontefice ne ha fatto accenno ieri mattina nel suo discorso, ma non ne ha parlato nel suo incontro con il presidente Emmanuel Macron. A rivelarlo lo stesso Pontefice, che chiarisce: "Oggi non abbiamo parlato di questo tema. Ne abbiamo parlato in un'altra visita in cui ho detto chiaramente il mio parere". "Con la vita umana non si gioca – ha ribadito Bergoglio – Anche la selezione prima della nascita. Stiamo attenti con le colonizzazioni ideologiche che rovinano la vita umana. Non dico che è una cosa di fede ma una cosa umana. Con la vita non si gioca". (Civ)