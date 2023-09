Nagorno-Karabakh: ministro Esteri armeno chiede missione Onu per vigilare su rispetto diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri armeno Ararat Mirzoyan ha esortato le Nazioni Unite a inviare nel Nagorno-Karabakh una missione per “monitorare e valutare la situazione dei diritti umani, della sicurezza e umanitaria”. Lo ha fatto nel suo discorso all’Assemblea generale dell’Onu a New York. “Dopo il fallimento nell’impedire il genocidio in Ruanda, le Nazioni Unite hanno creato un meccanismo di prevenzione, rendendo il ‘mai più’ una promessa con un significato. Tuttavia, oggi siamo sull’orlo di un altro fallimento”, ha avvertito Mirzoyan. (Rum)