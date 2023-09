Cultura: Gdf recupera reperti di epoca romana nei fondali di Ventotene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli uomini della Stazione navale della Guardia di finanza di Civitavecchia, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone e Latina, ha recuperato alcuni reperti nei fondali dell’Isola di Ventotene, tra cui un’anfora romana di epoca repubblicana perfettamente conservata. Le Fiamme gialle Aeronavali di stanza a Ventotene, venute a conoscenza della presenza di reperti archeologici sommersi in una zona circoscritta nella parte sud dell’Isola, caratterizzata da bassi fondali e molto frequentata dal traffico diportistico, hanno immediatamente informato la Soprintendenza per pianificare una ricognizione subacquea e il recupero dei reperti più a rischio, evitando così una facile depredazione da parte di trafficanti senza scrupoli. Le immersioni per recuperare i reperti sono state effettuate seguendo le indicazioni della Soprintendenza: grazie ai mezzi, all’esperienza e alla professionalità dei sommozzatori delle Fiamme gialle, è stato possibile recuperare un’anfora romana integra adagiata sul fondale e di un manufatto di tufo locale di forma cilindrica. I reperti, portati in superficie utilizzando dei palloni di sollevamento e delle reti apposite, sono stati trasportati all’interno della caserma della Guardia di finanza “Finanziere Mare Francesco Nunziale”, dove sono stati immersi in vasche con acqua dolce per permettere la desalinizzazione. (segue) (Com)