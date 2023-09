Cultura: Gdf recupera reperti di epoca romana nei fondali di Ventotene (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’anfora recuperata, è stato poi ricostruito, è del tipo “Dressel 1B”, ovvero un’anfora vinaria tipica dell’area tirrenica e diffusa tra la fine del II e la metà del I secolo a.C., mentre il manufatto di pietra è riconducibile alle cave di tufo dell'isola, utilizzate già in epoca romana per la costruzione della celebre villa Giulia e successivamente per l’edificazione del famoso carcere borbonico di Santo Stefano e per la neo colonizzazione di Ventotene. Una ricognizione subacquea più estesa ha poi permesso di verificare che il manufatto lapideo doveva far parte di un consistente gruppo di blocchi squadrati sparsi nell’area ed evidentemente riconducibili al naufragio di una imbarcazione da carico. Il reparto operativo Aeronavale di Civitavecchia è da sempre impegnato a fianco delle Soprintendenze archeologiche del Lazio nell’espletamento dell’attività di vigilanza delle principali aree archeologiche marine e nella tutela e salvaguardia dell’immenso patrimonio archeologico dello Stato. Attorno al traffico illegale di reperti ruotano enormi interessi economici che alimentano un vasto mercato clandestino, anche internazionale, nonché attività di riciclaggio di denaro di provenienza illecita. (Com)