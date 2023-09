Business news: sviluppatore app vietnamita Vng rinvia l'Ipo sul Nasdaq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppatore di app vietnamita Vng ha deciso di rimandare il debutto sul listino tecnologico Nasdaq di New York in risposta all'incertezza dell'ambiente di mercato, appena due settimane dopo la partecipazione della startup a una tavola rotonda imprenditoriale con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", ricordando che la società conta in Vietnam più utenti di Facebook. Una fonte aziendale citata dal quotidiano assicura che Vng "ha tutta l'intenzione" di effettuare l'offerta pubblica iniziale (Ipo) negli Usa, anche in considerazione del successo del produttore di auto elettriche vietnamita VinFast. I piani, però, sono stati rinviati perché "le condizioni di mercato sono ancora molto difficili". (Fim)