Business news: Libano, atteso sostegno dell’Unione delle banche arabe alla Banca centrale

- L’Unione delle banche arabe annuncerà il proprio sostegno alla Banca centrale libanese (Banque du Liban, Bdl) e ai suoi nuovi dirigenti durante una riunione che si terrà prossimamente a Beirut. Lo ha riferito il quotidiano libanese “Al Joumhouria”, secondo il quale i preparativi per la riunione, la cui data non è stata specificata, “sono cominciati e vi prenderanno parte i governatori delle banche centrali dei Paesi arabi e del Fondo monetario arabo”. Wassim Mansouri, governatore ad interim della Bdl, intanto, ha preso parte alla 47esima sessione del Consiglio dei governatori delle banche centrali e delle istituzioni monetarie arabe, che si è tenuta ad Algeri. Durante la riunione, Mansouri ha pronunciato tre discorsi, incentrati, rispettivamente, sulla digitalizzazione dei servizi finanziari e sulla stabilità in Libano, sulle priorità del Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi) e sugli ostacoli incontrati nell’attuazione delle sue direttive nel contesto arabo, e sull’interazione tra politiche fiscali e monetarie. Quello di Algeri, peraltro, è il secondo viaggio all’estero in rappresentanza della Bdl per Mansouri, dall’inizio del suo mandato come successore dell’ex governatore, Riad Salamé. Il primo era stato lo scorso 4 settembre, a Riad, dove aveva preso parte alla prima conferenza organizzata dall’Unione delle banche arabe in Arabia Saudita, dal momento della sua fondazione, nel 1973. (Lib)