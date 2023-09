Business news: Banca centrale Libano, 8,5 miliardi di dollari di liquidità in valuta estera ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Libano (Banque du Liban – Bdl) ha annunciato che la liquidità in valuta estera ha raggiunto gli 8,5 miliardi di dollari ad agosto, registrando un calo rispetto agli 8,75 miliardi di dollari del mese precedente. Lo ha riferito un rapporto della banca diffuso dall’agenzia di stampa libanese “Nna”, invitando a preservare le riserve. Il rapporto mostra inoltre che il saldo disponibile dei diritti speciali di prelievo che il Libano aveva ottenuto dal Fondo monetario internazionale (Fmi), che ammontava a un miliardo di dollari, ammonta ora a soli 76 milioni di dollari. Lo scorso 15 settembre, l’Fmi aveva accolto con favore la nuova politica della Bdl, pur segnalando che le prospettive per l'economia del Paese "restano difficili e instabili". "L’assenza di riforme considerate ‘urgenti’ per il Paese pesa sull’economia”, ha proseguito l’istituzione finanziaria. Il Libano sta attraversando una grave crisi economica dal 2019, con la valuta locale che ha perso oltre il 90 per cento del suo valore mentre scarseggia la disponibilità di valuta estera. (Lib)