Business news: Rdc-Zambia, progetto per produzione di batterie elettriche richiederà investimenti per 30 miliardi di dollari

- La costruzione di un complesso integrato dedicato alla produzione di batterie per veicoli elettrici, annunciata nel maggio 2022 dai governi di Repubblica democratica del Congo (Rdc) e Zambia, richiederà investimenti per 30 miliardi di dollari. Lo ha annunciato il ministro congolese dell'Energia, Julien Paluku Kahongya, citando i risultati preliminari dello studio di fattibilità del progetto. "Il primo studio di fattibilità appena pubblicato ci mostra che sono necessari 30 miliardi di dollari per sviluppare questo vasto progetto e attrarre quasi 7 mila miliardi di dollari entro il 2035-2040", ha dichiarato il ministro che si è espresso durante un incontro organizzato a New York con gli industriali internazionali, a margine della 78esima Assemblea generale delle Nazioni Unite. Nel marzo scorso i governi di Repubblica democratica del Congo e Zambia hanno firmato un accordo per avviare lo studio di fattibilità di una zona franca dedicata alla produzione di batterie per veicoli elettrici, con il sostegno della Banca africana di import-export (Afreximbank). La zona franca, che dovrebbe estendersi su 2 mila ettari, sarà realizzata nella provincia congolese dell'Haut-Katanga, al confine con lo Zambia. Secondo le autorità congolesi, la scelta di localizzare il progetto in una zona franca mira a limitare i fastidi amministrativi per gli investitori e ridurre i costi di produzione. La Rdc rappresenta oltre il 70 per cento della produzione di cobalto a livello globale, mentre lo Zambia è il sesto produttore di rame al mondo e il secondo produttore di cobalto in Africa. Questi minerali sono elementi essenziali nella produzione delle batterie dei veicoli elettrici. (Res)