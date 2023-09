Business news: Kenya, governo indice gara per concessione strutture logistiche nei porti di Mombasa e Lamu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità portuale del Kenya ha indetto una gara per la concessione di diverse strutture portuali e logistiche nei porti di Mombasa e Lamu. La gara, riferisce l'autorità in una nota, si concluderà il 12 ottobre. Il bando di gara riguarda in particolare gli ormeggi 1-3 del terminal container del porto di Lamu, gli ormeggi 11-14 del porto di Mombasa e il Terminal 1 del porto di Mombasa. L'iniziativa rientra nelle azioni governative volte a rivitalizzare le attività del porto di Mombasa, la cui competitività è stata colpita negli ultimi anni dalla congestione. Mira anche a stimolare il traffico nel porto di Lamu, rimasto quasi inattivo sin dalla sua messa in funzione. (Res)