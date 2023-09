Business news: Serbia e Burkina Faso prevedono di rafforzare relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri del Burkina Faso, Olivia Rouamba, ha ricevuto l'omologo e vicepremier serbo Ivica Davic a margine dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Lo riferisce "Burkina24", precisando che i colloqui si sono focalizzati principalmente sul rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi nei settori dell'agricoltura, della sicurezza e dell'industria. Il ministro serbo ha espresso la sua disponibilità a lavorare per rafforzare la cooperazione in diversi settori. In quest'ottica ha invitato formalmente l'omologa burkinabé a visitare il suo Paese in compagnia di una delegazione di esperti ed espresso il desiderio che si rafforzino i rapporti tra la Camera di commercio e dell'industria della Serbia e quella del Burkina Faso. Rouamba ha accolto con favore le prospettive di cooperazione nei settori indicati, sottolineando le esigenze e le aspettative della giunta al potere a Ouagadougou. Per quanto riguarda il rafforzamento dei legami tra le due Camere di commercio, Rouamba ha rassicurato l'omologo che verranno prese iniziative per garantire il riavvicinamento delle due strutture. (Res)