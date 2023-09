Business news: Giappone, treni ad alta velocità inizieranno a trasportare merci dal 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- East Japan Railway (Jr East), uno degli operatori ferroviari regionali del Giappone, inizierà a trasportare merci a bordo dei treni veloci Shinkansen a partire dall'anno fiscale 2024. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", ricordando che il trasporto di merci sui treni ad alta velocità è stato testato con successo da Jr East durante la pandemia, per generare nuove fonti di entrate in risposta al calo dei passeggeri causato dall'emergenza sanitaria. Il traffico passeggeri sulla rete ferroviaria giapponese si è in parte ripreso dopo la fine della pandemia, ma resta inferiore di circa il 20 per cento al picco raggiunto nel 2019. Jr East, che opera principalmente nella parte orientale del Paese, inclusa Tokyo, ritiene di poter contare sulla domanda di consegne veloci di prodotti come gli alimenti freschi tra le grandi città del Paese. (Git)