Onu: ministro Esteri Egitto, necessaria riforma di meccanismi governance internazionale (3)

- Il ministro egiziano ha chiesto “il ritiro di tutti i paesi stranieri dalla Libia entro un certo periodo di tempo”, l’instaurazione della pace in Sudan, Siria e Yemen, la cessazione delle violazioni nei Territori palestinesi e la "creazione di uno Stato palestinese nel rispetto dei principi del diritto internazionale". Inoltre, Shoukry ha affermato che l’Egitto "sostiene gli sforzi per combattere il terrorismo nel continente africano in conformità con la Strategia antiterrorismo delle Nazioni Unite", mettendo in guardia dalla crescita del “razzismo, della xenofobia, del fenomeno dell’islamofobia e della crescente violenza e odio verso le comunità musulmane”. (segue) (Cae)