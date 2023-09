Onu: ministro Esteri Egitto, necessaria riforma di meccanismi governance internazionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, il capo della diplomazia egiziana ha commentato la dibattuta questione della Grande diga della rinascita etiope (Gerd), l’infrastruttura a monte del Nilo Azzurro. Proprio oggi, infatti, è iniziato un nuovo ciclo di negoziati sulla Gerd, ospitato ad Addis Abeba, capitale etiope, con la partecipazione delle delegazioni ministeriali di Egitto, Etiopia e Sudan. "L'Egitto dipende dal fiume Nilo per il 98 per cento della sua acqua, quindi la nostra ferma posizione è quella di respingere qualsiasi misura unilaterale sul fiume", ha detto Shoukry, aggiungendo: "Stiamo affrontando una grave scarsità d'acqua e il deficit annuale supera il 50 per cento del nostro fabbisogno idrico”. (Cae)