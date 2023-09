Business news: Ant Group introduce sette nuovi portafogli elettronici in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso del digitale cinese Ant Group ha ufficialmente inserito sette nuovi portafogli elettronici e app di pagamento provenienti dall'Asia nel programma "Alipay+-in-China" (A+China). Lo si apprende in una nota pubblicata dal gruppo, in cui si precisa che gli utenti di mPay (Macao), di Hipay (Mongolia), di Changi Pay (Singapore), di Ocbc (Singapore), di Naver Pay (Corea del Sud), di Toss Pay (Corea del Sud) e di TrueMoney (Thailandia) saranno abilitati all'utilizzo dei rispettivi portafogli elettronici sul loro telefono cellulare nell’ambito del circuito Alipay in Cina. Gli utenti di questi “e-wallet” possono infatti utilizzare le proprie app di pagamento ovunque funzioni Alipay, con tassi di cambio trasparenti. (Cip)