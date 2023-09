Business news: Giappone annuncia creazione zone speciali per gestione patrimoniale in inglese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha annunciato la creazione di zone speciali in lingua inglese destinate alle società internazionali di gestione dei capitali, un’iniziativa tesa a incoraggiare l'afflusso di investimenti nel Paese. Il governo giapponese guarda allo sviluppo del settore della gestione patrimoniale come a una priorità economica, dal momento che il patrimonio complessivo detenuto dalle famiglie giapponesi ammonta a ben 14.200 miliardi di dollari. La barriera linguistica, però, ha agito da freno e ostacolo all'attrazione di talenti stranieri. "Stabiliremo zone d'affari speciali destinate specificatamente al settore della gestione patrimoniale dove le procedure amministrative potranno essere espletate esclusivamente in lingua inglese", ha dichiarato Kishida nel corso di un intervento di fronte all'Economic Club di New York. "Assumeremo misure per migliorare l'ambiente d'affari e di vita sulla base delle esigenze degli asset manager internazionali", ha aggiunto il capo del governo giapponese. Tokyo intende inoltre "promuovere la deregolamentazione per consentire alle società di gestione patrimoniale di esternalizzare le operazioni di back-office". Il governo giapponese intende prendere a modello programmi per i "manager emergenti" come quelli in Francia e Stati Uniti, che prevedono l'accantonamento di fondi per contributi previdenziali e altri benefit in favore delle nuove figure professionali del settore. (Git)