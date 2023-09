Business news: Egitto, produzione giornaliera di gas giacimento Zohr in calo dell'11 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione media giornaliera di gas del giacimento di Zohr, davanti alle coste orientali dell’Egitto, nell’anno fiscale dal luglio 2022 al giugno 2023, è stata di 2,4 miliardi di piedi cubi (quasi 68.000 metri cubi) di gas, rispetto ai 2,7 dell’anno precedente, registrando un calo dell’11 per cento. Lo si apprende da una dichiarazione diffusa dal ministero del Petrolio egiziano, secondo la quale la produzione di condensato dallo stesso giacimento di Zohr, invece, è stata di circa 3.700 barili al giorno. Il prossimo ottobre, inoltre, il ministero del Petrolio egiziano prevede di avviare la produzione del pozzo numero 20, per compensare il “calo naturale” registrato nell’ultimo anno fiscale e mantenere il più possibile stabili i tassi di produzione. Del resto, la scoperta del giacimento di Zohr, nel 2015, ha attratto in Egitto numerosi investitori, contribuendo a portare avanti le esplorazioni alla ricerca di nuovi pozzi. Un processo, che ha consentito all’Egitto prima di azzerare completamente le importazioni di gas dal 2019, poi di diventare un Paese esportatore. A tal proposito, il ministro egiziano del Petrolio, Tarek el Molla, ha elogiato il partenariato tra la compagnia egiziana Petrobel e l’italiana Eni. “Questo partenariato rappresenta un modello di cooperazione efficace e di integrazione nell’industria petrolifera egiziana”, ha dichiarato el Molla, aggiungendo che le due società hanno un’esperienza e competenze tali da realizzare progetti di successo ed effettuare nuove scoperte, incrementando i tassi di produzione e aumentando le riserve egiziane di idrocarburi. (Cae)