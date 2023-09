Business news: Egitto, Qatari Diar presenta progetto volto a creare 6.000 opportunità di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di investimento immobiliare Qatari Diar, affiliata al fondo sovrano Qatar Investment Authority (Qia), ha presentato il progetto "The Residences at The St. Regis Cairo", in Egitto, con lo scopo di rafforzare il settore del turismo, stimolare lo sviluppo economico e creare 6.000 opportunità di lavoro. La presentazione è stata fatta dal responsabile dello sviluppo e della consegna dei progetti per l'Asia e l'Africa di Qatari Diar, Hamad bin Talal Al Thani, durante l'annuale celebrazione della Cena di mezzanotte dell'hotel St. Regis Cairo, alla presenza di ministri, ambasciatori, membri del consiglio di amministrazione e partner chiave. Il St. Regis Cairo è stato realizzato grazie a un investimento di 1 miliardo di dollari. (Cae)