Business news: l’Egitto offre fabbriche “chiavi in mani” a investitori stranieri

- La compagnia egiziana Gv Investment si sta preparando a lanciare un'iniziativa per fornire fabbriche “chiavi in mano” nella prima città industriale verde intelligente di Tarboul, nel governatorato egiziano di Giza nord. Lo ha affermato l'amministratore delegato della società, Sherif Hammouda, durante l’evento immobiliare CityScape. Secondo Hammouda, è stata assegnata un'area fino a mezzo milione di metri quadrati per costruire fabbriche già pronte, su aree che vanno da 700 a 1.100 metri quadrati ciascuna. "I clienti potranno mettere in funzione la loro fabbrica entro soli nove mesi dalla firma del contratto", ha affermato Hammouda. In precedenza, l’Autorità generale egiziana per gli investimenti e le zone franche aveva approvato la creazione di una città industriale da 16,17 miliardi di dollari nel deserto occidentale egiziano. Chiamata Tarboul, la città fungerà da complesso di sviluppo regionale per attività economiche, industriali e logistiche, dando lavoro permanente a 750.000 persone. Il progetto includerà anche centri amministrativi, finanziari e commerciali, aree residenziali, insieme a servizi comunitari, strutture sanitarie e di formazione. (Cae)