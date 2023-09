Business news: algerina Union Banque inaugura sede a Nouakchott

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata nella capitale della Mauritania, Nouakchott, una sede della banca algerina Union Banque, con un capitale iniziale di 50 milioni di dollari. Lo ha riferito l’agenzia di stampa algerina “Aps”, spiegando che si tratta della prima banca algerina che apre una sede all’estero con l’obiettivo “di facilitare gli investimenti e il commercio tra l’Algeria e il continente africano”. La cerimonia di inaugurazione della banca è stata presieduta dal ministro delle Finanze algerino, Laaziz Fayed, e dal ministro del Commercio e della Promozione delle esportazioni, Tayeb Zitouni. Da parte mauritana, erano presenti il ministro delle Finanze, Islem Ould Mohamed Amim, e il ministro del Commercio, dell'industria, dell'artigianato e del turismo, Lemrabott Ould Bennahi. Alla cerimonia erano presenti anche il governatore della Banca centrale della Mauritania, Mohamed El Amin Ould el Ghazouani, e il presidente dell'Unione nazionale dei datori di lavoro mauritani, Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed, alla presenza dell'ambasciatore dell'Algeria in Mauritania, Mohamed Ben Attou. La Unione Banque è il risultato di un partenariato tra quattro banche pubbliche algerine: la Banca popolare algerina (40 per cento del capitale), la Banca estera algerina (20 per cento), la Banca nazionale algerina (20 per cento) e la Banca dell’agricoltura e dello sviluppo rurale (20 per cento). (Ala)