Business news: Egitto, Shell cede 40 per cento concessione Delta del Nilo a società kuwaitiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una filiale della compagnia petrolifera anglo-olandese Shell ha firmato un accordo per vendere il 40 per cento della sua concessione del Blocco 3 del Delta del Nilo, nel Mar Mediterraneo, in Egitto, alla Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (Kufpec). Lo ha riferito la stessa compagnia senza entrare nei dettagli finanziari dell’accordo, che sarà comunque “soggetto all'approvazione del governo e delle autorità di regolamentazione egiziane, fatto salvo il diritto di prelazione (...) a condizione che Shell rimanga il principale operatore della concessione". La scoperta del giacimento di Zohr nel 2015 ha aumentato l'interesse degli investitori per il settore del gas egiziano. Il mese scorso, Shell ha iniziato a perforare altri pozzi nelle sue nuove aree di concessione nel Mar Mediterraneo in Egitto. (Cae)