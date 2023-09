Business news: Fitch, senza accordo con Fmi a rischio settore finanziario Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia Fitch Ratings prevede in Tunisia un deficit di bilancio al 5,8 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2023, in calo rispetto al 6,9 per cento del 2022, ma l'interno sistema finanziario nazionale presenta ancora elevate difficoltà e rischi. La riduzione del deficit è dovuta alla razionalizzazione dei costi salariali, alle misure adottate nell'ambito della riforma fiscale e al miglioramento delle risorse dello Stato. Fitch ha menzionato in particolare l'accordo raggiunto nell'agosto 2022 tra il governo e l'Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt), il potente sindacato del Paese nordafricano, che ha consentito una riduzione della spesa pubblica per i salari. Inoltre, la Tunisia ha registrato un surplus di bilancio di 58,8 milioni di tunisini (17,4 milioni di euro, lo 0,4 per cento del Pil) nel primo semestre del 2023, grazie a una spesa inferiore alle aspettative, che ha raggiunto solo il 38 per cento del livello previsto per l'intero anno. Tuttavia, secondo la stessa fonte è improbabile che l'avanzo registrato nel primo semestre del 2023 possa essere mantenuto, dato che alcuni costi relativi a sussidi e trasferimenti non sono ancora stati messi a bilancio. La spesa per i sussidi e i trasferimenti nel primo semestre del 2023 è risultata essere pari solo al 27 per cento dell'importo annuale preventivato. Vale la pena ricordare che Fitch ha declassato il rating a lungo termine della Tunisia a 'CCC-' da 'CCC+' nel giugno 2023, preventivando un fabbisogno di finanziamento pubblico stato pari a circa il 16 per cento del Pil nel 2023 e al 14 per cento nel 2024, uno dei più alti tra i titoli sovrani con rating "C"/"D". (Tut)