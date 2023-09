Business news: Nigeria-Sudafrica, incontro Tinubu-Ramaphosa, rafforzare relazioni economiche "per un'Africa più forte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ** Il presidente della Nigeria Bola Tinubu e quello del Sudafrica Cyril Ramaphosa si sono incontrati a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York per discutere di come rafforzare le relazioni economiche fra i due Paesi. Lo riferisce l'agenzia di stampa nigeriana "Nan". Secondo la dichiarazione rilasciata dal portavoce presidenziale nigeriano Ajuri Ngelale, Tinubu ha avviato con l'omologo sudafricano un'ampia discussione bilaterale per promuovere un reciproco sviluppo delle due prime economie del continente. “Abbiamo tutte le risorse umane e naturali necessarie tra le nostre nazioni. Possiamo collaborare in un modo reciprocamente vantaggioso che arricchisca le nostre popolazioni. Le industrie minerarie sudafricane hanno un ruolo da svolgere nel settore nigeriano dello sviluppo dei minerali solidi”, ha detto Tinubu, per il quale la comunità di imprenditori sudafricana ha inoltre ottenuto "buoni risultati nelle telecomunicazioni nigeriane". "Abbiamo una grande ricchezza mineraria in tutto il nostro territorio e voi una buona esperienza in questo settore. Ci aspettiamo di creare posti di lavoro e risultati reciprocamente vantaggiosi in questo settore come paesi fratelli", ha concluso. (Nys)