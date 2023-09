Business news: Ghana, la crescita economica rallenta al 3,2 per cento nel secondo trimestre dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ghana ha registrato una crescita economica del 3,2 per cento su base annua nel secondo trimestre del 2023 rispetto a un tasso rivisto del 3,3 per cento nel trimestre precedente. È quanto emerge dai dati diffusi dal Servizio statistico nazionale (Gss), secondo cui tra il 1 aprile e il 30 giugno di quest'anno il settore dei servizi è cresciuto del 6,3 per cento, lo stesso ritmo registrato nei tre mesi precedenti, mentre è rallentata la crescita del settore agricolo, che si è attestata al 6 per cento da un tasso rivisto del 6,4 per cento. Il settore ha subito una contrazione dell'1,9 per cento, dopo una contrazione del 3,2 per cento nel primo trimestre. La crescita del prodotto interno lordo (Pil) nel secondo trimestre del 2023 è stata frenata principalmente dalla stretta fiscale e dall’elevata inflazione che nel secondo trimestre dell'anno in corso ha raggiunto una media superiore al 40 per cento rispetto al 27 per cento dello stesso periodo dello scorso anno. Il governo del Ghana ha recentemente introdotto nuove tasse e aumentato i prezzi dei servizi pubblici come parte di una politica di austerità fiscale. Allo stesso tempo, sta portando avanti i negoziati con i suoi creditori pubblici e privati ​​sulla ristrutturazione del debito pubblico del Paese, nell'ambito di un programma di riforme economiche sostenuto da un prestito di 3 miliardi di dollari da parte del Fondo monetario internazionale (Fmi). (Res)