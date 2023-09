Business news: Kazakhstan, Paesi importatori aumentati da 114 a 125 nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei Paesi che importano materie prime e prodotti dal Kazakhstan è aumentato da 114 a 125 nell'arco dei primi sei mesi del 2023. Lo ha riferito il servizio stampa Ukimet, secondo cui l'interscambio di prodotti fini del Paese nei primi sei mesi del 2023 ha registrato un incremento del 22 per cento su base annua. I primi importatori di merci dal Kazakhstan nel primo semestre sono stati Russia, Cina Uzbekistan, Turchia, Paesi Bassi, Regno Unito e Giappone. Alcuni Paesi sono particolarmente importanti per specifiche voci dell'export kazakho: l'Afghanistan, ad esempio, acquista il 70 per cento delle esportazioni di farina del Paese centro-asiatico. (Res)