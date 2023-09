Business news: sviluppatore immobiliare cinese Sunac avvia procedura fallimentare negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppatore immobiliare cinese Sunac China Holdings ha presentato un'istanza di bancarotta ai sensi del Capitolo 15 presso un tribunale fallimentare di New York, attivando così il meccanismo di tutela dai creditori previsto dall'ordinamento statunitense. Il Capitolo 15 offre tutela dai creditori alle aziende non statunitensi impegnate in procedure di ristrutturazione del debito. I creditori di Sunac hanno approvato ieri il piano di ristrutturazione del debito da nove miliardi di dollari presentato dall'azienda cinese: si tratta del primo via libera alla ristrutturazione del debito di una delle grandi aziende cinesi del settore immobiliare in crisi. La procedura attivata da Sunac a New York è analoga a quella intrapresa dal colosso immobiliare cinese Evergrande lo scorso agosto. (Was)