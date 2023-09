Onu: ministro Esteri Egitto, necessaria riforma di meccanismi governance internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, ha sottolineato l’importanza di una "riforma immediata" dei meccanismi di governance internazionale, tra cui la riforma e l’espansione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo ha detto Shoukry nel suo discorso alla 78esima sessione dell'Assemblea generale Onu in corso a New York, evidenziando la necessità di "sostenere le istituzioni internazionali di fronte alle attuali crisi dei paesi in via di sviluppo". Il capo della diplomazia egiziana ha inoltre riferito che il suo Paese “si è trovato ad affrontare crisi complesse nelle quali non ha avuto alcun ruolo, come la guerra in Ucraina” senza il sostegno delle istituzioni internazionali. (segue) (Cae)