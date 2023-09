Business news: JpMorgan inserisce debito pubblico indiano nell'indice dei mercati emergenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jp Morgan includerà le obbligazioni sovrane dell'India nel suo indice dei mercati emergenti, una decisione che potrebbe comportare un afflusso di miliardi di dollari nel mercato obbligazionario di Nuova Delhi. La banca d'investimento statunitense ha giustificato la decisione menzionando l'introduzione in India del Fully Accessible Route (Far) nel 2020, che consente agli investitori stranieri di acquistare specifiche obbligazioni pubbliche senza alcun limite, così come una serie di altre "riforme sostanziali del mercato a beneficio degli investimenti di portafoglio stranieri". Circa il 73 per cento degli investitori di riferimento di Jp Morgan ha votato in favore della decisione, che darà alle obbligazioni sovrane dell'India maggiore esposizione a patrimoni internazionali del valore di 236 miliardi di dollari che seguono l'andamento degli indici dei mercati obbligazionari emergenti curati dalla banca. (Was)