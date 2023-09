Business news: Libia, 5,2 milioni di euro di fondi da Ue dopo alluvioni che hanno colpito il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea sta rafforzando il suo sostegno alla Libia sbloccando 5,2 milioni di euro di fondi umanitari. Lo si apprende da una nota della Commissione Ue. "I finanziamenti saranno erogati attraverso i partner umanitari dell'Ue attivi nel Paese, consentendo loro di rafforzare l'assistenza con particolare attenzione a salute, cibo, acqua, servizi igienici e protezione", si legge nel comunicato. Dell'importo totale, 200 mila euro saranno destinati al Fondo di emergenza per la risposta ai disastri della Federazione internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (Ficr), a sostegno della Mezzaluna Rossa libica. Questo nuovo stanziamento porta il totale dei fondi umanitari stanziati per l'emergenza a più di 5,7 milioni di euro. Inoltre, l'Unione europea continua a fornire assistenza attraverso il Meccanismo di protezione civile dell'Ue, come spiega la nota. Finora, otto Stati membri europei hanno offerto assistenza alla Libia (Germania, Romania, Finlandia, Italia, Paesi Bassi, Francia, Belgio e Austria) attraverso il meccanismo, precisa il comunicato di Bruxelles. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze ha anche dispiegato un team di esperti e un ufficiale di collegamento per sostenere le operazioni a terra, oltre a mettere a disposizione le competenze ambientali. (Beb)