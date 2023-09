Business news: inondazioni Libia, gravemente danneggiate 114 scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 114 scuole sono state gravemente danneggiate dalle devastanti inondazioni che hanno colpito la parte orientale della Libia tra il 10 e l'11 settembre. Lo ha affermato il direttore generale dell'Autorità per le strutture educative, Ali al Quwairah, durante un incontro con il ministro dell'Istruzione del Governo di unità nazionale (Gun), Moussa al Makrif. Le 114 scuole sono situate in 15 quartieri nelle aree colpite dalle alluvioni in Cirenaica. Al Makrif, da parte sua, ha annunciato che l'anno scolastico inizierà questa settimana, dopo una sospensione di dieci giorni in seguito al disastro. Il passaggio del ciclone sub-tropicale “Daniel" ha causato un bilancio di vittime e danni senza precedenti, con migliaia di persone ancora disperse. Secondo Othman Abdel-Jalil, ministro della Sanità del cosiddetto Governo di stabilità nazionale (Gsn) designato dalla Camera dei rappresentanti libica con sede nell’est del Paese, sono stati allestiti sei ospedali da campo e riattivati dieci centri medici a Derna per far fronte all’emergenza. (Lit)