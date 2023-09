Business news: Israele-Usa, firmata intesa su clima e ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele e gli Stati Uniti hanno firmato un memorandum d’intesa quinquennale sulle questioni ambientali e climatiche. L'accordo è stato siglato dal ministro per la Protezione ambientale israeliano, Idit Silman, e dal vice amministratore dell'Agenzia per la protezione ambientale statunitense, Janet McCabe, a New York City. Il protocollo d’intesa sostituisce quello esistente che scade alla fine del prossimo mese e include un focus più significativo sul cambiamento climatico. Nello specifico, il protocollo d’intesa prevede azioni congiunte e scambi di conoscenze nei settori della mitigazione dei cambiamenti climatici, compresa la riduzione delle emissioni di gas serra, la promozione dell’economia a zero emissioni di CO2 e l’adattamento ai cambiamenti climatici; questioni idriche, compreso il trattamento e il riutilizzo delle acque reflue, la protezione e il ripristino degli ambienti marini e il monitoraggio e la riparazione dei fiumi; gestione dei rifiuti, comprese le politiche per combattere l’inquinamento da plastica; bonifica del suolo, compresi approcci innovativi alla pulizia e al ripristino dei siti contaminati; qualità dell’aria, compresi prevenzione, riduzione, monitoraggio e modellizzazione. Il protocollo d'intesa riguarda anche la gestione dei prodotti chimici, la radioprotezione, la prevenzione dell'inquinamento acustico e la legislazione ambientale, l'economia e la giustizia. (Res)