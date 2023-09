Business news: Thailandia, record di 19 milioni di visitatori dall'inizio dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Thailandia ha accolto 19 milioni di visitatori dall'inizio del 2023 al 17 settembre scorso. Lo ha annunciato il ministero del Turismo, secondo cui l'afflusso di visitatori ha generato entrate per 795 miliardi di baht (22,26 miliardi di dollari). In una nota, il ministero afferma che "la situazione del turismo in Thailandia sta mostrando segnali di miglioramento". Il ministero degli Esteri thailandese ha annunciato la scorsa settimana che dal 25 settembre al 29 febbraio 2024 i turisti titolari di passaporti cinesi e kazakhi diretti nel Paese per un periodo non superiore a 30 giorni saranno esentati dall’obbligo del visto. L’iniziativa “temporanea” spiega la nota punta a promuovere il turismo e gli scambi interpersonali e a rafforzare le relazioni con la Cina e il Kazakhstan. (Fim)