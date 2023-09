Business news: Giappone, inflazione di fondo stabile al 3,1 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione di fondo del Giappone ha registrato un aumento del 3,1 per cento ad agosto, mantenendo un tasso invariato rispetto allo stesso mese dello scorso anno. L'indice di fondo dei prezzi al consumo, che esclude dal computo gli alimenti freschi, si è mantenuto al di sopra della soglia obiettivo del due per cento definita dalla banca centrale per il 17mo mese consecutivo, secondo i dati pubblicati dal ministero degli Affari interni e delle comunicazioni. Il prezzo delle merci è aumentato del 4,2 per cento, e quello dei generi alimentari, in particolare, cresce a tassi superi all'otto per cento da aprile: prodotti ittici, latticini e uova, in particolare, registrato rincari a doppia cifra. I salari reali, di contro, sono in calo da 16 mesi consecutivi, con un deficit medio dell'1,8 per cento rispetto al tasso di incremento dell'inflazione. In questo contesto, il governo ha deciso di prorogare sino a dicembre i sussidi energetici. (Git)