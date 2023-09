Business news: Indonesia, consorzio lancia progetto da 1,3 miliardi di dollari per nuova capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consorzio di conglomerati indonesiani guidato dal colosso immobiliare Agung Sedayu Group ha intrapreso i lavori del primo progetto di sviluppo immobiliare privato nel sito della futura capitale amministrativa dell'Indonesia, Nusantara. Il presidente indonesiano Joko Widodo ha assistito personalmente alla cerimonia di avvio dei lavori, in un cantiere non distante dal luogo dove un giorno sorgerà il nuovo palazzo presidenziale, a circa due ore d'auto da Balikpapan, la città più grande della provincia di Kalimantan Orientale, nell'isola di Borneo. Il progetto avviato dal consorzio indonesiano prevede tra gli altri la realizzazione di un albergo a cinque stelle, centri commerciali e grattacieli d'uffici. "Gli investitori nazionali devono avere la priorità. Una volta attirati qui i grandi nomi, ci sarà la fila per seguirli", ha detto Widodo durante la cerimonia inaugurale. Il consorzio che lavora al progetto include anche Salim Group, Sinar Mas Group, Pulauintan, Adaro, Barito Pacific, Astra Group, Mulia Group, Alfamart Group, e Kawan Lama Group. (Fim)