Business news: Fmi, la ripresa economica del Kuwait continua grazie ad alti prezzi del petrolio

- Beneficiando degli alti prezzi del petrolio, la ripresa economica del Kuwait continua e i saldi fiscali ed esterni si sono rafforzati. Lo ha riferito il comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) in una nota diffusa al completamento della consultazione sull’Articolo IV. “Tuttavia, persistono sfide strutturali. Il predominio del petrolio nell’economia del Kuwait, insieme alle tendenze globali di decarbonizzazione, sottolinea l’urgenza della diversificazione economica e della trasformazione strutturale, nonché del perseguimento di riforme fiscali per rafforzare la sostenibilità”, ha spiegato il rapporto, spiegando che la crescita del Pil non petrolifero è “salita a circa il 3,4 per cento nel 2021, beneficiando di una ripresa della domanda interna ed esterna, e si è ulteriormente rafforzata al 4 per cento nel 2022”. “Questo, insieme a una ripresa della produzione petrolifera, ha comportato un rimbalzo del Pil reale complessivo che è cresciuto all’8,2 per cento nel 2022 (...). Dopo aver raggiunto il picco del 4,7 per cento su base annua nell’aprile 2022, l’inflazione complessiva è scesa al 3,7 per cento nel maggio 2023”, ha proseguito l’Fmi, secondo il quale “i sussidi sui prodotti alimentari di base come riso e zucchero e i massimali sui prezzi nazionali della benzina hanno contribuito a contenere l’inflazione, così come una politica monetaria più restrittiva”. (Res)