Business news: telecomunicazioni, Kkr acquisterà 20 per cento dei centri dati di SingTel

- Singapore Telecommunications (SingTel) ha annunciato oggi che la società globale d'investimento Kkr acquisterà il 20 per cento della sua unità regionale di centri dati per 1,1 miliardi di dollari di Singapore (806,87 miliardi di dollari Usa). L'accordo colloca il valore complessivo dell'attività dei centri dati di SingTel a 5,5 miliardi di dollari di Singapore. I fondi ottenuti dalla vendita della quota saranno utilizzati da SingTel per ampliare le attività legate ai centri dati nei mercati del Sud-est asiatico, inclusi Singapore, Indonesia e Thailandia. (Fim)