Business news: Cina, Banca centrale mantiene invariati i tassi di riferimento sui prestiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Cina (Pboc) ha mantenuto invariati i tassi di riferimento sui prestiti a uno e cinque anni, come da attese. Il tasso di riferimento sui prestiti a un anno (Lpr) è rimasto al 3,45 per cento, mentre quello a cinque anni è fermo al 4,20 per cento. “L’attuazione della politica monetaria da parte cinese rimane costante e c’è ancora possibilità di ridurre i tassi di riferimento sui prestiti il mese prossimo”, ha detto Xing Zhaopeng, analista presso la multinazionale bancaria e di servizi finanziari australiana Anz. Xing ha aggiunto che gli indicatori economici continueranno a migliorare nel quarto trimestre e che il basso effetto base garantirà una crescita superiore al cinque per cento. "L'impatto delle politiche (adottate dalla Cina) si estenderà ai prossimi trimestri. Abbiamo rivisto le nostre previsioni sul Prodotto interno per il 2023 e il 2024 fino al 5,1 e al 4,2 per cento”, ha aggiunto. (Cip)