Onu: ministro Esteri Tunisia chiede creazione "riserva strategica mondiale di grano"

- Il ministro degli Esteri tunisino, Nabil Ammar, ha chiesto la creazione di una “riserva strategica mondiale di grano” sulla falsa riga di quanto avvenuto dopo la Seconda guerra mondiale. Lo ha detto lo stesso Ammar nel suo intervento alla 78esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York, sottolineando come l’attuale contesto internazionale “penalizzi i Paesi in via di sviluppo” e – ovviamente - la Tunisia che “in quanto Paese di transito” è attraversata da ondate migratorie causate da “conflitti ed effetti dei cambiamenti climatici”. A proposito di questo, nel suo discorso, il capo della diplomazia algerina ha chiesto di “completare il processo iniziato con la Conferenza internazionale sullo sviluppo e la migrazione che è stato avviato a Roma su iniziativa tunisina". Ammar ha anche affermato che "le sofferenze del popolo palestinese sono moralmente e legalmente inaccettabili", invitando il Consiglio di sicurezza Onu ad assumersi le proprie responsabilità per "costringere la potenza occupante a rispettare il diritto internazionale". Il ministro tunisino ha inoltre espresso il suo rifiuto di una soluzione militare e di interferenze esterne nelle questioni interne libiche. (Res)