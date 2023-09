Business news: Banca asiatica di sviluppo rivede al ribasso previsioni di crescita regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca asiatica di sviluppo (Adb) ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita della regione asiatica per il 2023, a causa dei fattori di rischio posti dai tassi di interesse elevati e dalla crisi del settore immobiliare in Cina. Per quest'anno la banca prevede una crescita della regione asiatica del 4,7 per cento, un decimo di punto in meno rispetto alla stima formulata in precedenza, secondo il rapporto pubblicato oggi dall'Adb. "La debolezza nel settore immobiliare (cinese) pesa sulle prospettive regionali. I tassi di interesse globali elevati hanno aumentato il rischio di instabilità finanziaria", afferma la banca nel rapporto. "Sporadiche interruzioni delle forniture legate all'invasione russa dell'Ucraina, restrizioni alle esportazioni e l'accresciuto rischio di siccità e alluvioni causato da El Nino potrebbero innescare nuovamente un aumento dei prezzi dei generi alimentari e porre a rischio la sicurezza alimentare". L'Adb ha evidenziato anche che la ripresa dei consumi nella regione asiatica sta "rapidamente perdendo slancio", anche se per ora la banca ha lasciato immutata la previsione di crescita regionale al 4,8 per cento per il 2024. (Fim)