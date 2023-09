Milano: apre a Baranzate nuovo ristorante McDonald’s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta a Baranzate l’inaugurazione del nuovo ristorante McDonald’s situato in via Milano 252; nel locale lavorano 50 persone. Fra i temi al centro del progetto, l’inclusione, la sostenibilità ambientale e la tutela della qualità. L’obiettivo è quello di investire sulla formazione e sulla valorizzazione del personale creando posti di lavoro sicuri e offrendo ai giovani importanti occasioni di crescita. Il ristorante è completo di corsia McDrive, grazie alla quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine comodamente dalla propria auto. Nel locale si trova anche McCafé che, luogo ideale per una colazione o una pausa, offre ai clienti la possibilità di gustare con calma un caffè di qualità e un’offerta varia di soft drink e prodotti da forno, disponibili anche tramite il servizio McDrive. Il ristorante ha 180 posti a sedere tra interno ed esterno. È inoltre dotato di kiosk digitali grazie ai quali è possibile ordinare in autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando le quantità degli ingredienti. Una volta effettuato l’ordine ai kiosk, il cliente si può accomodare dove desidera, aspettando che i prodotti acquistati gli vengano serviti al tavolo direttamente dal personale McDonald’s. L’ordine può essere effettuato e gustato presso il ristorante anche richiedendolo direttamente dal proprio tavolo tramite app. È previsto anche uno spazio dedicato ai bambini in sala e un’area giochi esterna, per intrattenerli durante la loro permanenza. Il nuovo ristorante di Baranzate sarà aperto da domenica a giovedì dalle 7:00 alle 24:00, venerdì e sabato dalle 7:00 alle 2:00; mentre il servizio McDrive sarà disponibile da domenica a giovedì dalle 7:00 alle 1:00, venerdì e sabato dalle 7 alle 3:00. Nel locale, sarà inoltre attivo il servizio di McDelivery. McDonald’s Baranzate, inoltre, è “sostenitore Forestami 2023”, il progetto​ ​di forestazione urbana della Città metropolitana di Milano nato per valorizzare e implementare le aree verdi e giungere, così, alla piantagione di 3 milioni di alberi entro il 2030. In proposito McDonald’s ha contribuito a donare numerose piante che verranno messe a dimora nel Comune di Bollate.(Rem)