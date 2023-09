Salvo D’Acquisto: Crosetto, eroico esempio per chi ha caro il bene supremo della collettività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La figura di Salvo D’Acquisto ricorda l'impegno quotidiano delle Forze Armate a difesa dell'altro ed è un eroico esempio per chiunque abbia caro il bene supremo della collettività. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione della cerimonia per l’80mo anniversario del sacrificio del vicebrigadiere, medaglia d’oro al valor militare, Salvo D’Acquisto, celebrata questo pomeriggio a Palidoro alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Un sacrificio che significò dono di vita per 22 italiani. Nobile esempio di coraggio individuale per la rinascita della nazione. Per chi veste un'uniforme, infatti, il vero potere è il servizio", ha detto il ministro Crosetto. "Uomini armati di grandi ideali possono fare la differenza. Salvo D’Acquisto incarna valori di altruismo e responsabilità che sono ispirazione per i Carabinieri e tutta la Difesa, ogni giorno al servizio degli altri", ha proseguito il ministro. Alla commemorazione hanno preso parte anche Alessandro D’Acquisto, fratello dell’eroe, il capo di Stato maggiore della Difesa, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, il generale di corpo d'armata Teo Luzi. (segue) (Res)