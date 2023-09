Sudan: al Burhan, il Sudafrica potrebbe entrare nel gruppo di dialogo di Gedda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudafrica potrebbe entrare a far parte del gruppo di dialogo istituito a Gedda, in Arabia Saudita, per mediare fra le due parti dell'esercito in conflitto in Sudan. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio sovrano sudanese e capo delle Forze armate Abdel Fattah al Burhan in un'intervista rilasciata ad "Al Jazeera" a margine dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. "Crediamo che i colloqui di Gedda abbiano presentato risultati tangibili e se l'altra parte (le Forze di supporto rapido, Rsf) si fosse impegnata a mantenere ciò che abbiamo concordato, ora ci troveremmo in una posizione diversa", ha detto al Burhan, osservando che "c'è un appello per espandere il forum di Gedda. Non ci opponiamo a ciò e il Sudafrica potrebbe farne parte". Il leader militare ha quindi ribadito la sua intenzione di avviare "un processo politico globale per ripristinare la pace e preparare le elezioni dopo un breve periodo di transizione", ma non ha risposto alla domanda sulla tempistica di questa transizione. Sulle responsabilità del conflitto, al Burhan ha attaccato ancora una volta le Rsf, sostenuto che le Forze armate sudanesi hanno "il diritto di usare il potere contro coloro che tentano di distruggere lo Stato" e respinto le accuse di crimini di guerra imputati anche all'esercito. "Quando il nostro esercito è impegnato in operazioni militari, si limita all’etica morale, soprattutto nei luoghi urbani", ha dichiarato.(Was)