Business news: Indonesia, forte aumento delle importazioni di riso tra gennaio e agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia ha aumentato significativamente le importazioni di riso nei primi otto mesi di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2022. Lo certificano i dati pubblicati dall'agenzia statistica indonesiana, che riflettono le misure adottate dal governo per rimpinguare le riserve nazionali. L'Indonesia, Paese più popoloso del Sud-est asiatico con 270 milioni di abitanti, ha importato tra gennaio e agosto 1,59 milioni di tonnellate di riso, un aumento di più di sei volte rispetto alle 237.146 tonnellate importante nello stesso periodo dello scorso anno. Più della metà delle importazioni complessive è giunta dalla Thailandia (802 mila tonnellate), seguita da Vietnam (674 mila tonnellate), India (66 mila) e Pakistan (45 mila). Il governo ha commissionato all'azienda di acquisizione alimentare di Stato Bulog l'importazione di 2,3 milioni di tonnellate di riso quest'anno, per far fronte agli effetti del fenomeno atmosferico El Nino, responsabile della siccità nel Sud-est asiatico. (Fim)