Business news: Cina, investimenti diretti esteri in calo del cinque per cento da gennaio ad agosto

- L'afflusso di investimenti diretti esteri (Ide) in Cina è diminuito del 5,1 per cento su base annua nei primi otto mesi dell'anno, attestandosi a circa 118 miliardi di dollari. Lo indica il ministero del Commercio, che imputa il declino al rallentamento dell'economia globale e all'elevata base di confronto dello scorso anno. Nel periodo di riferimento, la Cina ha registrato la creazione di 33.154 nuove imprese a partecipazione straniera, segnando un aumento del 33 per cento su base annua. Gli investimenti diretti di Regno Unito (+132,6 per cento), Canada (+111,2 per cento) e Francia (+105,6 per cento) sono stati tra i più cospicui. Il mese scorso, il Consiglio di Stato, l'organo esecutivo, ha delineato 24 misure per ottimizzare l'ambiente imprenditoriale cinese e incentivare l'afflusso di investimenti stranieri. Le iniziative includono l'espansione delle zone pilota, incentivare le aziende straniere ad intraprendere più progetti scientifici e tecnologici, agevolare la mobilità dei dirigenti e migliorare le competenze del personale. (Cip)